Марьинский полигон планируют увеличить на 8 гектаров

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:16:34+03:00

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Администрация Камешковского района на своем сайте разместила информацию об утверждении изменений в генеральный план муниципального образования Пенкинское Камешковского района Владимирской области. На земельном участке с кадастровым номером 33:06:112001:2714 планируется построить мусоросортировочный завод.

Речь идет о марьинском полигоне. И под мусоросортировчный завод планируется выделить дополнительно восемь гектаров. Кстати, 22-23 июня в окрестных деревнях и селах проходили публичные слушания по данной теме. И жители в своем большинстве выступили против строительства завода. Дело в том, что по документам строить завод планируют возле реки Черная, которая является притоком реки Клязьма. И жители говорили, что завод может негативно сказаться на экологии этих двух рек.

Кстати, отвечать за строительство завода будет регоператор зоны №2 - компания "Биотехнологии".

ИСТОЧНИК KP.RU