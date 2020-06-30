Марьинский полигон планируют увеличить на 8 гектаров
Администрация Камешковского района на своем сайте разместила информацию об утверждении изменений в генеральный план муниципального образования Пенкинское Камешковского района Владимирской области. На земельном участке с кадастровым номером 33:06:112001:2714 планируется построить мусоросортировочный завод.
Речь идет о марьинском полигоне. И под мусоросортировчный завод планируется выделить дополнительно восемь гектаров. Кстати, 22-23 июня в окрестных деревнях и селах проходили публичные слушания по данной теме. И жители в своем большинстве выступили против строительства завода. Дело в том, что по документам строить завод планируют возле реки Черная, которая является притоком реки Клязьма. И жители говорили, что завод может негативно сказаться на экологии этих двух рек.
Кстати, отвечать за строительство завода будет регоператор зоны №2 - компания "Биотехнологии".
ИСТОЧНИК KP.RU