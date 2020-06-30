Москвич попытался подкупить замначальника тюрьмы во Владимирской области

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:17:15+03:00

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По версии следствия, в июне этого года сорокалетний житель Москвы попытался дать взятку заместителю начальника ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области. Он хотел, чтобы его родственнику, отбывающему срок в этом учреждении, оказали благоприятные условия. Эту услугу столичный житель оценил в двести тысяч рублей. Сейчас в отношении москвича на основании переданных УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело за покушение на дачу взятки в крупном размере. Злоумышленник задержан и арестован, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU