2020-06-30T14:49:58+03:00
Происшествия

Камешковец, едва не устроивший аварию, попытался убить пассажирку из другого автомобиля

Он разозлился из-за обвинений женщины
Ирина Мальцева
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Как установило следствие, 22 мая прошлого года на дороге в Камешковском районе пятидесяти семилетний местный житель, сев пьяный за руль, нарушил правила и с второстепенной дороги выехал наперерез движущемуся автомобилю, создав аварийную ситуацию. Водитель второго автомобиля ,в котором ехали в том числе двое малышей, вынужден был резко затормозить, чтобы избежать столкновения. Мужчина вышел из автомобиля, поговорил с нарушителем, которого знал по работе, и уехал. Вскоре пьяный водитель позвонил знакомому и, попросив прощения, предложил встретиться около его дома. Но спокойный разговор не сложился. Мама малышей и ее подруга, ехавшая в машине во время опасной ситуации, стали предъявлять претензии камешковцу, конфликт дошел до рукоприкладства. Разозленный водитель вошел домой, увидел в зеркале расцарапанное лицо и, схватив нож, вернулся. Выкрикивая угрозы убийством, он несколько раз ударил в шею и грудь мать маленьких детей. Тридцапятилетняя женщина сопротивлялась, а затем, с помощью подоспевшей на помощь подруги, сумела спрятаться в соседних дворах. Ей потребовалась помощь хирургов, но врачи сумели спасти ее. Камешковский районный суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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