В Гороховецком районе директор сельхозпредприятия задолжал зарплату четырем сотрудникам

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:38:24+03:00

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В Гороховецком районе передано в суд уголовное дело в отношении генерального директора АО ГЗПТО "Элеватормельмаш". Его обвиняют в невыплате зарплаты четырем своим сотрудникам свыше двух месяцев.

По данным прокуратуры, генеральный директор предприятия не платил четырем работникам за декабрь 2018 года, март и апрель 2019 года. Задолженность перед ними составила в общей сумме более 106 тысяч рублей. При этом у предприятия имелась возможность ее погасить.

Понадобилось вмешательство прокуратуры, чтобы изменить ситуацию. После возбуждения уголовного дела начальник признал свою вину и погасил задолженность перед подчиненными. Но дело все равно будет рассматриваться в мировом суде.

ИСТОЧНИК KP.RU