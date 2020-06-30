Футбольная школа «Спартак Юниор» приглашает юных владимирцев на бесплатные тренировки

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:41:29+03:00

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Футбольная школа «Спартак Юниор» официальный представитель футбольного клуба «Спартак-Москва» во Владимире, в связи с кризисом вызванным мировой эпидемией COVID-19 предоставляет детям города Владимира и области, 2006-2014 годов рождения, целый месяц бесплатных тренировок под открытом небом, на лучших футбольных полях города с целью возобновления спортивной жизни региона.

Предварительная запись обязательна. по тел: +7(961)252-12-22.

Кроме того, за 3 месяца карантина школа бесплатно провела для всех детей и родителей региона: 12 видео уроков (все занятия в открытом доступе на странице школы в VK), 24 онлайн тренировки в instagram, 12 футбольных викторин с главным тренером школы Наилем Алиевичем, 7 конкурсов с фирменными призами в количестве 24 от ФК «Спартак - Москва»

ИСТОЧНИК KP.RU