Футбольная школа «Спартак Юниор» приглашает юных владимирцев на бесплатные тренировки
Футбольная школа «Спартак Юниор» официальный представитель футбольного клуба «Спартак-Москва» во Владимире, в связи с кризисом вызванным мировой эпидемией COVID-19 предоставляет детям города Владимира и области, 2006-2014 годов рождения, целый месяц бесплатных тренировок под открытом небом, на лучших футбольных полях города с целью возобновления спортивной жизни региона.
Предварительная запись обязательна. по тел: +7(961)252-12-22.
Кроме того, за 3 месяца карантина школа бесплатно провела для всех детей и родителей региона: 12 видео уроков (все занятия в открытом доступе на странице школы в VK), 24 онлайн тренировки в instagram, 12 футбольных викторин с главным тренером школы Наилем Алиевичем, 7 конкурсов с фирменными призами в количестве 24 от ФК «Спартак - Москва»
ИСТОЧНИК KP.RU