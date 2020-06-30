На Нижней Дуброве, в месте, где сбили ребенка, установят светофор с кнопкой

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:31:49+03:00

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Вчера на встрече с городским активом, депутатами и СМИ в Патриаршем саду глава администрации города Владимира Андрей Шохин сообщил, что у дома № 19 на Нижней Дуброве, в месте, где сбили мальчика, установят светофор с кнопкой.

Напомним, трагедия произошла вечером, 28 мая. Водитель «Шкоды» сбил девятилетнего Диму Куропаткина, который переходил дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу.

Мальчик уже месяц находится в коме третьей степени. Ему уже сделали две операции. Московские специалисты согласились перевезти Диму в столицу, однако сейчас этого сделать нельзя.

- Состояние сына крайне тяжёлое, давления падает - 58/36, температура 36.6, - рассказала мать мальчика Светлана Лапшова.

Расследование дела продолжается, однако водителю, сбившего мальчика, вернули права и машину.

ИСТОЧНИК KP.RU