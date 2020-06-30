Онлайн трансляция Дня молодежи во Владимире собрала более 16 тысяч просмотров

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:08:52+03:00

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Прошедший 27 июня День молодежи во Владимире впервые состоялся в режиме онлайн. Центральной площадкой праздника стал Патриарший сад. Прямая трансляция праздника шла 12 часов в группах управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира (ВКонтакте, Инстаграм) и в группе администрации города Владимира (ВКонтакте). За день трансляцию посмотрели более 16 000 человек.

Праздничная программа была насыщена различными мастер-классами, интерактивами, выступлениями и розыгрышами призов. На кулинарных мастер-классах зрители трансляции учились готовить как экзотические блюда, так и классические сладости. В режиме онлайн прошли тренировки по бодибалансу, кизомбе и зумбе.

Организаторы подготовили для гостей праздника и танцевальный марафон, в котором участвовали владимирские команды Jambo Jazz, The Coopers, My Baby's Blues Band, группа «Попкорн», вокалист Дмитрий Захария.

Творческая молодежь оценила мастер-классы Дня молодежи-2020: урок по обработке мобильных фотографий, обучение макияжу, освоение техники рисования скетча, роспись джинсовки.

Состоялось и прямое включение из красочного арт-квартала Амстердама. Владимирцам рассказали об искусстве граффити и путешествиях по Европе. Подарком для зрителей стало и выступление владимирской команды КВН «Заряд», которая в этом году стала участником Премьер-лиги КВН на «Первом канале».

ИСТОЧНИК KP.RU