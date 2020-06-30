Во Владимирской области за сутки 151 человек выздоровел от коронавируса, 1 пациент умер

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:25:58+03:00

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Во Владимирской области по данным на 30 июня зарегистрировано 4362 случая заболевания. 2724 человека выздоровели, в том числе 151 - за последние сутки. 64 больных умерли, в том числе 1 случай подтвержден за последние сутки. Больше всего зараженных во Владимире - 813 случаев, в Гусь-Хрустальном районе - 683 случая, и в Петушинском районе - 526 случаев.

По данным регионального департамента здравоохранения, в области свободно 79% коек для больных коронавирусом. В лабораториях медицинских учреждений региона, Роспотребнадзора, Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии (Петушинский район) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) проведено 116280 исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 70187 исследований). За последние сутки сделано 903 теста на коронавирус.

За сутки в больницы региона обратилось 180 больных с тяжелыми формами острых респираторных вирусных инфекций и 60 - с признаками внебольничной пневмонии. На стационарном лечении находилось 23 пациента с ОРВИ и 739 – с пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU