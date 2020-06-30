В выходные во Владимирской области утонули два человека

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:06:17+03:00

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Во Владимирской области официально купальный сезон еще не открыт - посещать пляжи запрещено из-за эпидемии коронавируса, хотя формально к открытию готовы 55 мест для купания. Но из-за жары жители региона не обращают особого внимания на запреты. Поэтому на 30 из 55 пляжей в выходные дежурили муниципальные спасатели.

Неизвестно, сколько владимирцев заразились на пляжах коронавирусом, не соблюдая санитарные меры, а вот утонули двое. 27 июня 50-летний мужчина утонул в водохранилище Содышка. Это житель Балашихи, который приехал на свою дачу в СНТ «Урожай» в городе Владимире. Очевидцы рассказали, что вечером 27 июня мужчина пошёл купаться и утонул. Его искали 2,5 суток силами водолазов МЧС и спасателей поисково-спасательного отряда города Владимира. Тело было найдень только в 14.00. 29 июня.

Второй случай произошел в Муромском районе. 27 июня в диспетчерскую службу округа Навашинский Нижегородской области поступило сообщение, что один рыбак уплыл на лодке вверх по течению Оки и не вернулся. 28 июня на Оке в 5 метрах от берега, около села Благовещенское была обнаружена пустая непривязанная лодка. После этого на место выехали спасатели и полиция. Днём было обнаружено и извлечено тело погибшего рыбака.

Всего с начала года на водоёмах Владимирской области утонули 7 человек, в том силе 1 ребёнок.

ИСТОЧНИК KP.RU