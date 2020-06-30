Муромлянин зарезал двух знакомых

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:20:04+03:00

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Пятидесяти шестилетний муромлянин в марте прошлого года выпивал в доме в деревне Селино Меленковского района с хозяином жилья и двумя знакомыми. Поругавшись во время посиделок с владельцем дома, муромлянин ударил его ножом. От этой раны хозяин скончался на месте. Размахивая ножом, гость стал угрожать убийством еще одному участнику конфликта, но тот, испугавшись, сбежал. Тогда муромлянин убил оставшегося в доме знакомого, чтобы избавиться от свидетеля, а потом, чтобы замести следы, поджег дом, где лежали тела. Но прежде чем устроить пожар, утащил из дома одежду одного из убитых. Сейчас муромлянин обвиняется сразу по нескольким статьям: убийство двух лиц, в том числе с целью скрыть другое преступление, угроза убийством, кража и умышленное уничтожение чужого имущества. Вину он не признал. За совершение этих преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Рассматривать дело будет Владимирский областной суд.

ИСТОЧНИК KP.RU