На гусевском водохранилище затронул катамаран с 30 пассажирами

28 Июнь 2020 2020-06-28T14:00:31+03:00

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27 июня в 19.52, сообщает сайт администрации Гусь-Хрустального района, в Единую диспетчерскую службу «112» поступил звонок, что на городском озере тонет катамаран «Камчатка». На борту находилось 30 человек, из них 12 детей. Все пассажиры были спасены. В данный момент с владельцем плавсредства работают сотрудники полиции, прокуратуры, государственной инспекции по маломерным судам. У владельца катамарана, как отмечает местнач администрация, разрешения и лицензии на перевозку людей не было.

ИСТОЧНИК KP.RU