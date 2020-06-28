На гусевском водохранилище затронул катамаран с 30 пассажирами
Их них 12 - дети
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27 июня в 19.52, сообщает сайт администрации Гусь-Хрустального района, в Единую диспетчерскую службу «112» поступил звонок, что на городском озере тонет катамаран «Камчатка». На борту находилось 30 человек, из них 12 детей. Все пассажиры были спасены. В данный момент с владельцем плавсредства работают сотрудники полиции, прокуратуры, государственной инспекции по маломерным судам. У владельца катамарана, как отмечает местнач администрация, разрешения и лицензии на перевозку людей не было.
ИСТОЧНИК KP.RU