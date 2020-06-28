В Петушках на пожаре в бане пострадал человек
Общая площадь пожара составила 84 квадратных метра
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В 3.09 28 июня, сообщает региональное управление МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре бани в городе Петушки по Строителей.
На место выехали пожарные подразделения Петушинского гарнизона. Общая площадь пожара составила 84 квадратных метра. Пострадал 1 человек. К ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единицы техники и 6 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU