2020-06-28T10:47:25+03:00
Происшествия

В Петушках на пожаре в бане пострадал человек

Общая площадь пожара составила 84 квадратных метра
Алена Сминова
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В 3.09 28 июня, сообщает региональное управление МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре бани в городе Петушки по Строителей.

На место выехали пожарные подразделения Петушинского гарнизона. Общая площадь пожара составила 84 квадратных метра. Пострадал 1 человек. К ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единицы техники и 6 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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