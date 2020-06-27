Житель Петушков помог местному жителю подключиться к телеканалам ограниченного доступа

27 Июнь 2020 2020-06-27T18:51:26+03:00

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Сорокачетырехлетний житель Петушинского района, разбирающийся в компьютерной технике и информационных технологиях, получил от знакомого ресивер со смарт-картой «Триколор ТВ» и декодировал защищенные спутниковые каналы ограниченного доступа, обеспечив к ним доступ владельца устройства. Модифицированную технику он вернул хозяину, получив за это две тысячи рублей. Позднее уже за четыре с половиной тысячи он усовершенствовал еще один ресивер, который продал подставному лицу в рамках «проверочной закупки». Теперь он обвиняется в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности. Ему грозит штраф до трехсот тысяч рублей либо исправительные работы на срок до четырех лет, которые могут заменить колонией на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU