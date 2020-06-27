2020-06-27T18:51:26+03:00
Происшествия

Житель Петушков помог местному жителю подключиться к телеканалам ограниченного доступа

Теперь е отношении него возбуждено уголовное дело
Ирина Мальцева
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Сорокачетырехлетний житель Петушинского района, разбирающийся в компьютерной технике и информационных технологиях, получил от знакомого ресивер со смарт-картой «Триколор ТВ» и декодировал защищенные спутниковые каналы ограниченного доступа, обеспечив к ним доступ владельца устройства. Модифицированную технику он вернул хозяину, получив за это две тысячи рублей. Позднее уже за четыре с половиной тысячи он усовершенствовал еще один ресивер, который продал подставному лицу в рамках «проверочной закупки». Теперь он обвиняется в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности. Ему грозит штраф до трехсот тысяч рублей либо исправительные работы на срок до четырех лет, которые могут заменить колонией на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гусевчанин попался с крупной партией наркотиков
Житель Петушков помог местному жителю подключиться к телеканалам ограниченного доступа
В Александровском районе оштрафовали фермера
Гороховчанин с чужой дачи украл металла на пятнадцать тысяч рублей
Житель Костерево обокрал тестя
За вчерашний день от коронавируса выздоровели еще 70 человек
Еще 118 владимирцев покусали клещи
Количество зараженных во Владимирской области на 27 июня: 53 новых случая
Во Владимирской области разрешили работать турагенствам
Во Владимирской области продлили режим самоизоляции для пожилых
В Коврове водитель пытался подкупить полицейского
Гусевчанин избил знакомую и зарезал ее
Железнодорожный переезд 313 км ст. Вязники будет частично перекрыт для движения автотранспорта с 29 июня по 3 июля 2020 года
Владимирцам разрешили гулять в парках
Муромский пристав подозревается в служебном подлоге
Владимирец соврал про ограбление, чтобы не ссориться с женой
Во Владимирской области за сутки проголосовали более 65 тысяч человек
В Юрьев-Польском бывший судебный пристав присвоила деньги должников