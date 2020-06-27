В Александровском районе оштрафовали фермера

27 Июнь 2020 2020-06-27T16:34:03+03:00

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На местного фермера-свиновода из Карабанова пожаловались сами жители. Проверяя их жалобы, сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской области обнаружили в свиноводческом хозяйстве множество нарушений. Свиньи не были поставлены на учете в ветеринарную службу, владелец не обеспечил безвыгульное содержание животных, на участке отсутствовал навес, а также животных держали слишком близко к соседнему участку, так что жителям мешали шум и запах. В отношении хозяина фермы возбудили административное дело и оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU