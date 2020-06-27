Гороховчанин с чужой дачи украл металла на пятнадцать тысяч рублей

27 Июнь 2020 2020-06-27T14:41:03+03:00

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В полицию обратилась пятидесятивосьмилетняя хозяйка дома в одной деревень Гороховецкого района. Приехав на дачу, женщина обнаружила, что из сарая, стоявшего у нее на участке, пропали металлические изделия на сумму около пятнадцати тысяч рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, полицейские установили, что накануне одному из местных жителей неизвестный мужчина продал большой объем металлических изделий. Как оказалось, тридцатиоднолетний гороховчанин проник на чужой участок еще зимой, и, убедившись, что его никто не видит, сорвал замок с хозпостройки и утащил хранившееся там имущество. Позднее часть чужого добра он продал. Ущерб в ходе следствия он частично возместил, сейчас его ждет суд. У гороховчанина есть шанс получить реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU