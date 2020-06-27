2020-06-27T12:30:41+03:00
Происшествия

Житель Костерево обокрал тестя

Украденные пятнадцать тысяч он пропил
Ирина Мальцева
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Сорокадвухлетний житель города Костерево обвиняется в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, он в начале марта тайком взял ключи от квартиры своего родственника – отца жены. Точно зная, когда тестя не будет дома, он пришел в его дом, похитил хранившиеся там пятнадцать тысяч рублей и скрылся. Когда владелец обнаружил пропажу сбережений, то обратился в полицию. Когда злоумышленника отыскали, деньги он успел потратить на покупку алкоголя. Правда, ущерб хозяину возместили. А похитителя теперь ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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