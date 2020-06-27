За вчерашний день от коронавируса выздоровели еще 70 человек

27 Июнь 2020 2020-06-27T12:24:08+03:00

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В регионе 4214 человек заболели коронавирусом, но больше половины из них уже здоровы. За вчерашний день от новой коронавирусной инфекции выздоровели 70 человек. За все время во Владимирской области от коронавируса скончался 61 пациент. Всего 111831 исследование на коронавирус проведено в нашем регионе, 67352 из них сделаны в больницах. Сейчас свободно более 75% коек, предназначенных для лечения коронавирусных больных. Продолжают владимирцы болеть и ОРВИ с пневмонией. За вчерашний день к врачам с признаками вирусных инфекций в тяжелой форме обратилось 160 человек, а с симптомами внебольничной пневмонии – 85. Сейчас в больницах лежат 25 пациентов с РВИ и 768 с пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU