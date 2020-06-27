Еще 118 владимирцев покусали клещи

27 Июнь 2020 2020-06-27T11:01:56+03:00

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За последнюю неделю 118 жителей Владимирской области обратились к медикам из-за присосавшихся клещей. Больше всего пострадавших оказалось во Владимире, в Ковровском и Гусь-Хрустальном районах. Чаще всего горожане подцепляли клещей не в лесу, а при поездке на дачу, на своих участках. Лабороторно специалисты исследовали 62 клеща, снятых с людей, антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен, случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрированы. Хотя Владимирская обласать считается не эндемичной, риск подхватить опасное для жизни заболевания от клеща есть, поэтому специалисты советуют быть осторожнее при выезде на природу и тщательно осматривать себя, детей и животных, вернувшись с прогулки, стараясь не допустить присасывания клещей. Напоминаем, анализ клещей на наличие возбудителей опасных болезней проводят ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области», расположенный во Владимире на улице Токарева, д. 5. Для исследования пригодны только живые клещи, доставить их нужно в течение двух суток, положив в чистую посуду с влажной бумажной салфеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU