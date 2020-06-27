2020-06-27T09:34:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных во Владимирской области на 27 июня: 53 новых случая

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 27 июня 2020
Ирина Мальцева
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Во Владимирской области стабильно регистрируют каждый день примерно одинаковое количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что позволяет говорить о затянувшемся выходе на плато. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 27 июня во Владимирской области лабораторно подтверждено 54 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией: 10 случаев в Вязниковском, 7 случаев в Гусь-Хрустальном, 7 случаев в Петушинском, 7 случаев в Муромском, 6 случаев в Собинском, 5 случаев во Владимире, 4 случая в Ковровском, 3 - в Юрьев-Польском, 3 - в Гороховецком, 2 в Кольчугинском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4214 случаев заболевания. Распределились по районам они таким образом: 799 заболевших в городе Владимире, 665 - в Гусь-Хрустальном, 511 - в Петушинском, 373 случаев в округе Муром, 334 - в Александровском районе, 301 - в Ковровском, 248 - в Собинском, 178 - в Юрьев-Польском, 168 - в Вязниковском, 139 - в Кольчугинском, 116 - в Судогодском, 103 - в Киржачском, 79 - в Меленковском, 71 - в Суздальском. Меньше всего заболевших коронавирусом в Камешковском районе - 52 случая, в г. Радужном – 31, в Селивановском – 29 и в Гороховецком 17. Предприняты все необходимые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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