2020-06-27T09:10:49+03:00
Общество

Во Владимирской области разрешили работать турагенствам

Но продавать путевки они смогут только по России
Ирина Мальцева
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26 июня Губернатор Владимир Сипягин внёс изменения в Указ от 12.05.2020 № 127 «О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей». С сегодняшнего дня, 27 июня, в регионе смогут приступить к работе туристические агентства, закрытые уже фактически три месяца. Правда, в их работе есть ограничения. Заграничный отдых пока под запретом, продавать турпакеты они смогут только в регионы нашей страны, причем в те, где сняты ограничения и благоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка. Также с сегодняшнего дня начинают работать музеи, но только те, где возможно соблюсти требования Роспотребнадзора, например, есть минимум два входа и можно развести потоки туристов. Увы, знаменитые Золотые ворота пока работать не будут. Возобновили с сегодняшнего дня свою работу и фитнесс-центры. Но бассейны, плавательные клубы и пляжи по-прежнему закрыты, спортивно-массовые мероприятия проводить запрещено, как и продавать еду и напитки в спортклубах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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