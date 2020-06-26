Во Владимирской области продлили режим самоизоляции для пожилых

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:07:38+03:00

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Губернатор Владимир Сипягин подписал указ о продлении режима обязательной самоизоляции для жителей региона старше 65 лет. Режим ограничений и запрета на выход из дома без уважительной причины будет действовать до 12 июля.

Напомним, жителям Владимирской области старше 65 лет предписано оставаться в своих домах, квартирах или на даче. Покидать их можно только по нескольким причинам: обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома и поход до ближайшего магазина, аптеки.

Работающим жителям региона старше 65 лет будет автоматически продлен больничный лист. Обращаться в поликлинику за ним не надо.

ИСТОЧНИК KP.RU