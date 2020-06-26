В Коврове водитель пытался подкупить полицейского

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:56:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Тридцатидвухлетнего водителя остановили на стационарном посту ДПС в Коврове. Как оказалось, у мужчины не было водительских прав. Понимая, что за это придется ответить, он решил подкупить инспектора и предложил ему пять тысяч рублей за то, чтобы административный протокол не составляли. Полицейский предупредил, что он при исполнении, а дача взятки преследуется по закону. Но водитель настаивал. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в настоящее время отделом дознания МО МВД России «Ковровский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.291.2 УК РФ – «мелкое взяточничество».

ИСТОЧНИК KP.RU