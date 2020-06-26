Гусевчанин избил знакомую и зарезал ее

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:32:36+03:00

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Сорокалетний житель Гусь-Хрустального раннее утро 24 апреля проводил дома со своей тридцапятилетней знакомой. Между парой вспыхнула ссора и мужчина решил отомстить даме, убив ее. Сначала он нанес не менее девяти ударов металлической пряжкой ремня по голове жертве, после чего повалил на пол и нанес множество ударов ножом в шею и руку, которой несчастная пыталась закрыться. От полученных ран женщина скончалась на месте. А нападавший позвонил родственнику и попросил приехать – помочь спрятать тело. Тот приехал, но, увидев всю картину вызвал скорую помощь и полицию. Гусевчани, которому предъявлено обвинение в убийстве, вину признал полностью и раскаялся, теперь его ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU