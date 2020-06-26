Владимирцам разрешили гулять в парках

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:52:22+03:00

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С 26 июня жителям Владимирской области разрешили вновь посещать парки и скверы при условии соблюдения уже привычной социальной дистанции в полтора – два метра. Такое решение принял губернатор Владимир Сипягин опираясь на рекомендации регионального Роспотребнадзора и внес соответствующие поправки в указ «О введение режима повышенной готовности». Также органам местного самоуправления рекомендовано организовать проведение акарицидной обработки мест отдыха. Правда, в жизни горожан это мало что изменит: жители давно гуляют в парках, хотя они, как предполагалось, были открыты только для занятий спортом. Также временно до отмены режима повышенной готовности восстанавливается работа учреждений культуры с целью обслуживания зданий и помещений, но пока без оказания услуг населению, т.е. прийти на концерт в дом культуры пока не получится. А музеи и библиотеки с 27 июня возобновляют работу с оказанием услуг населению, но работать пока будут не все экспозиции. Например, Золотые ворота останутся закрытыми.

ИСТОЧНИК KP.RU