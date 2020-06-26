Муромский пристав подозревается в служебном подлоге

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:39:37+03:00

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По версии УФСБ России по Владимирской области, двадцативосьмилетний пристав-исполнитель из Муромского района с марта по август 2018 года умышленно, чтобы уменьшить объем работ и увеличить показатели, завершила находящиеся в ее производстве материалы исполнительных производств, внеся ложные сведения. При этом выяснить ,есть ли у должников средства для погашения задолженности, она не пыталась. В июне этого года в отношении нее возбуждено уголовные дело по статье «Служебный подлог». Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU