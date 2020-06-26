Владимирец соврал про ограбление, чтобы не ссориться с женой

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:34:17+03:00

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В начале февраля у жителя областной столице не оказалось денег, которые он должен был внести в «семейный котел». Разозлившись и расстроившись, не желая сообщать гражданской жене, что ку него нет работы и денег для совместной жизни, он позвонил в полицию и сообщил .что у него похитили пятьдесят тысяч рублей. Он написал заявление, указав, что незнакомец ударил его по голове и забрал крупную сумму. Предупреждение об уголовной ответственности за заведомо ложный донос горожанина не смутило. В итоге за заведомо ложный донос о совершении преступления ему по решению суда придется заплатить штраф – двадцать тысяч рублей. Учитывая его материальное положение, платить он может в рассрочку.

ИСТОЧНИК KP.RU