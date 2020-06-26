2020-06-26T14:03:59+03:00
Общество

Во Владимирской области за сутки проголосовали более 65 тысяч человек

Половина из них сделали это на избирательных участках
Алексей СУХОВ
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По данным за 25 июня, во Владимирской области проголосовало на выборах за поправки в Конституцию РФ 65376 человек, в том числе вне помещения для голосования 30583 человека.

Напомним, что голосование в регионе продлится до 1 июля. Кстати, специально разосланных приглашений в этот раз не будет. Их решено не раскидывать по почтовым ящикам. Тем более, что проголосовать на этих выборах можно как на своем участке, так и бесконтактно на дому. Для голосования на дому необходимо обратиться в свою участковую комиссию до 17.00 1 июля (можно по телефону, с помощью родственников или волонтеров).

Найти свой участок для голосования можно с помощью специального сервиса на сайте ЦИК РФ или на Яндекс карте, указав в строке поиска «избирательный участок».

Один из главных приоритетов при проведении голосования - обеспечение сохранности здоровья граждан. Для этого приняты меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Участковые комиссии обеспечены всеми необходимыми средствами защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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