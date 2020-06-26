В Юрьев-Польском бывший судебный пристав присвоила деньги должников

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:49:19+03:00

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Бывший судебный пристав-исполнитель в 2017 и 2019 году присвоила денежные средства должников по находившимся у нее исполнительным производствам на общую сумму 125 тысяч рублей. Нарушения обнаружили в ходе прокурорской проверки, возбудили уголовное дело. Соглашаясь с позицией государственного обвинителя, учитывая активное содействие в расследовании преступления и иные смягчающие обстоятельства, суд дал экс-приставу два года условно с испытательным сроком на два года и лишением права занимать должности на государственной службе на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU