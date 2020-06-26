В Гороховце будут судить водителя автобуса, врезавшегося в грузовик

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:25:05+03:00

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Авария произошла в три часа ночи 2 марта на трассе под Гороховцом. Водитель микроавтобуса «Мерседес», тридцатишестилетний житель Республики Чувашия, из-за усталости столкнулся с грузовым автомобилем. Он врезался в прицеп большегруза «Мерседес Бенц Актросс», водитель которого заблаговременно остановился на запрещающий сигнал светофора на 335 км автодороги ФАД М7 «Волга». В результате столкновения один пассажир микроавтобуса скончался на месте аварии, еще двоим лицам причинен тяжкий вред здоровью. Сейчас водитель автобуса обвиняется в нарушением лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, повлекшее по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека. Свою вину он признал частично. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU