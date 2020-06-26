2020-06-26T13:11:17+03:00
Происшествия

В Петушках праздник закончился поножовщиной

Гостья, обидевшись, порезала хозяина
Ирина Мальцева
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В этом году 25 февраля пятидесятидвухлетняя жительница Петушинского района решила отметить День защитников Отечества. Она оказалась в компании в квартире своих знакомых. Выпив лишнего, все решили остаться ночевать. В это время хозяин квартиры высказал недовольство, грубо оскорбив гостью. Сказанное сильно задело женщину и она, взяв кухонный нож, нанесла обидчику несколько ударов в жизненно-важные органы. Хозяину причинен тяжкий вред здоровью, а женщину ждет суд. За причинение тяжкого вреда здоровью ей грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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