В Петушках праздник закончился поножовщиной

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:11:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году 25 февраля пятидесятидвухлетняя жительница Петушинского района решила отметить День защитников Отечества. Она оказалась в компании в квартире своих знакомых. Выпив лишнего, все решили остаться ночевать. В это время хозяин квартиры высказал недовольство, грубо оскорбив гостью. Сказанное сильно задело женщину и она, взяв кухонный нож, нанесла обидчику несколько ударов в жизненно-важные органы. Хозяину причинен тяжкий вред здоровью, а женщину ждет суд. За причинение тяжкого вреда здоровью ей грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU