2020-06-26T11:52:05+03:00
Общество

В Коврове приступили к выборам главы города

На эту должность претендует восемь человек
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 июня, состоится заседание конкурсной комиссии, на котором будут рассмотрены документы кандидатов. Всего поступило восемь заявок. Среди желающих возглавить Ковров: пятидесятидевятилетний Анатолий Винарчик, последнее место работы которого - директор по общим вопросам ООО «Валф-Рус» в Вязниках, тридцатисемилетний Кирилл Жарков, генеральный директор ООО «Волга Колор Коутингс», тридцативосьмилетняя Светлана Кокурина, начальник МУ «УЖКХ МО Брызгаловское» и депутат Совета народных депутатов Коврова, тридцатишестилетний безработный Роман Клюхин, у которого, в отличии от остальных кандидатов, нет высшего образование, а только неполное среднее образование. Также среди претендентов Александр Леонтьев, генеральный директор ООО «Каскад» из Владимир, уже отметивший шестидесятилетний юбилей, сорокапятилетний Дмитрий Третьяков, исполнительный директор Центра трансфера технологий и сорокаоднолетний Александр Ушаков, начальник производства ООО «Техностиль». Заявку подал и тридцатидевятилетний Андрей Наумов, временно исполняющий обязанности главы города Коврова. Окончательный выбор сделают депутаты городского Совета на июльском заседании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирцам разрешили гулять в парках
Муромский пристав подозревается в служебном подлоге
Владимирец соврал про ограбление, чтобы не ссориться с женой
Во Владимирской области за сутки проголосовали более 65 тысяч человек
В Юрьев-Польском бывший судебный пристав присвоила деньги должников
В Гороховце будут судить водителя автобуса, врезавшегося в грузовик
В Петушках праздник закончился поножовщиной
В Коврове приступили к выборам главы города
В парке "Добросельский" к осени появится физкультурно-оздоровительный комплекс с хоккейной коробкой
В Муромском районе в ДТП пострадали 5 человек
Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 26 июня 2020: 51 новый случай заражения
ВТБ и РСПП будут совместно развивать ESG-подходы в инвестировании в России
ВТБ Лизинг подключил к системе электронного документооборота 10 000 клиентов
Возле парка "Дружба" случился пожар в 17-этажном доме - эвакуировали 100 человек
Владимирский автослесарь присвоил забытый клиентом телефон
«ЭнергосбыТ Плюс» определит лучшие управляющие компании Владимирской области
Карантин в поселке Золотково Гусь-Хрустального района отменяется
ВТБ расширяет присутствие в Китае
Суздальский медоваренный завод подозревают в налоговом преступлении и невыплате зарплаты
Владимирец до смерти забил собутыльника в день его рождения
Экс-главному врачу областной больницы предъявлено обвинение
Во Владимире с 26 июня вводится особый противопожарный режим
Во Владимире начинают запуск фонтанов
Во Владимире в ближайшие дни откроется музей хрусталя
Банк ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой исполнения наказаний