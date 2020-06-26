В Коврове приступили к выборам главы города

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:52:05+03:00

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Сегодня, 26 июня, состоится заседание конкурсной комиссии, на котором будут рассмотрены документы кандидатов. Всего поступило восемь заявок. Среди желающих возглавить Ковров: пятидесятидевятилетний Анатолий Винарчик, последнее место работы которого - директор по общим вопросам ООО «Валф-Рус» в Вязниках, тридцатисемилетний Кирилл Жарков, генеральный директор ООО «Волга Колор Коутингс», тридцативосьмилетняя Светлана Кокурина, начальник МУ «УЖКХ МО Брызгаловское» и депутат Совета народных депутатов Коврова, тридцатишестилетний безработный Роман Клюхин, у которого, в отличии от остальных кандидатов, нет высшего образование, а только неполное среднее образование. Также среди претендентов Александр Леонтьев, генеральный директор ООО «Каскад» из Владимир, уже отметивший шестидесятилетний юбилей, сорокапятилетний Дмитрий Третьяков, исполнительный директор Центра трансфера технологий и сорокаоднолетний Александр Ушаков, начальник производства ООО «Техностиль». Заявку подал и тридцатидевятилетний Андрей Наумов, временно исполняющий обязанности главы города Коврова. Окончательный выбор сделают депутаты городского Совета на июльском заседании.

ИСТОЧНИК KP.RU