В Муромском районе в ДТП пострадали 5 человек

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:54:44+03:00

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Как соообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, 25 июня около 14.30 на дороге "Касимов-Муром-Арзамас", на 79-м километре, произошла авария с участием нескольких автомобилей.

Водитель автомобиля «Санг Йонг», который ехал из Мурома в сторону города Меленки, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Там он врезался в два автомобиля «Шевроле Лачетти», в которых находились пассажиры.

В результате ДТП пострадали пять человек, все они были доставлены в больницу. Среди пострадавших двое детей, 2003 и 2008 годов рождения. Сведений о том, находился ли водитель автомобиля «Санг Йонг» в нетрезвом состоянии, нет. По факту дорожно-транспортного происшествия полицией проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU