2020-06-26T10:54:44+03:00
Происшествия

В Муромском районе в ДТП пострадали 5 человек

Из них двое детей
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как соообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, 25 июня около 14.30 на дороге "Касимов-Муром-Арзамас", на 79-м километре, произошла авария с участием нескольких автомобилей.

Водитель автомобиля «Санг Йонг», который ехал из Мурома в сторону города Меленки, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Там он врезался в два автомобиля «Шевроле Лачетти», в которых находились пассажиры.

В результате ДТП пострадали пять человек, все они были доставлены в больницу. Среди пострадавших двое детей, 2003 и 2008 годов рождения. Сведений о том, находился ли водитель автомобиля «Санг Йонг» в нетрезвом состоянии, нет. По факту дорожно-транспортного происшествия полицией проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирцам разрешили гулять в парках
Муромский пристав подозревается в служебном подлоге
Владимирец соврал про ограбление, чтобы не ссориться с женой
Во Владимирской области за сутки проголосовали более 65 тысяч человек
В Юрьев-Польском бывший судебный пристав присвоила деньги должников
В Гороховце будут судить водителя автобуса, врезавшегося в грузовик
В Петушках праздник закончился поножовщиной
В Коврове приступили к выборам главы города
В парке "Добросельский" к осени появится физкультурно-оздоровительный комплекс с хоккейной коробкой
В Муромском районе в ДТП пострадали 5 человек
Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 26 июня 2020: 51 новый случай заражения
ВТБ и РСПП будут совместно развивать ESG-подходы в инвестировании в России
ВТБ Лизинг подключил к системе электронного документооборота 10 000 клиентов
Возле парка "Дружба" случился пожар в 17-этажном доме - эвакуировали 100 человек
Владимирский автослесарь присвоил забытый клиентом телефон
«ЭнергосбыТ Плюс» определит лучшие управляющие компании Владимирской области
Карантин в поселке Золотково Гусь-Хрустального района отменяется
ВТБ расширяет присутствие в Китае
Суздальский медоваренный завод подозревают в налоговом преступлении и невыплате зарплаты
Владимирец до смерти забил собутыльника в день его рождения
Экс-главному врачу областной больницы предъявлено обвинение
Во Владимире с 26 июня вводится особый противопожарный режим
Во Владимире начинают запуск фонтанов
Во Владимире в ближайшие дни откроется музей хрусталя
Банк ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой исполнения наказаний