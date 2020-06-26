Возле парка "Дружба" случился пожар в 17-этажном доме - эвакуировали 100 человек
25 июня в 21.50 загорелась квартира на 14 этаже 17-этажного дома во Владимире. Пожар произошел по адресу: улица Нижняя Дуброва, дом 52, корпус 1. Он находится неподалеку от парка "Дружба"
Для тушения пожара на столь большой высоте сотрудники МЧС пригнали автоколенчатый подъемник. К моменту приезда первых пожарных расчетов огонь уже вырывался из окон квартиры. Зеваки вовсю фотографировали и снимали видео. Пожарные эвакуировали 100 человек. Открытый огонь, по официальным данным, удалось ликвидировать в 22.22. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Сгорели внутренняя отделка и имущество квартиры.
Кроме того, в квартире пожарные обнаружили потерявшего сознание 49-летнего мужчину. Он обгорел и явно надышался угарным газом. Его передали медикам, которые доставили его в одну из городских больниц.
К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники и 17 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU