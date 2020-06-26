2020-06-26T09:58:37+03:00
Происшествия

Возле парка "Дружба" случился пожар в 17-этажном доме - эвакуировали 100 человек

В квартире на 14 этаже обгорел 49-летний мужчина
Алексей СУХОВ
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Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.
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25 июня в 21.50 загорелась квартира на 14 этаже 17-этажного дома во Владимире. Пожар произошел по адресу: улица Нижняя Дуброва, дом 52, корпус 1. Он находится неподалеку от парка "Дружба"

Для тушения пожара на столь большой высоте сотрудники МЧС пригнали автоколенчатый подъемник. К моменту приезда первых пожарных расчетов огонь уже вырывался из окон квартиры. Зеваки вовсю фотографировали и снимали видео. Пожарные эвакуировали 100 человек. Открытый огонь, по официальным данным, удалось ликвидировать в 22.22. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Сгорели внутренняя отделка и имущество квартиры.

Кроме того, в квартире пожарные обнаружили потерявшего сознание 49-летнего мужчину. Он обгорел и явно надышался угарным газом. Его передали медикам, которые доставили его в одну из городских больниц.

К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники и 17 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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