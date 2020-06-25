Карантин в поселке Золотково Гусь-Хрустального района отменяется

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:04:10+03:00

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В поселке Золотково отменяется карантин, введенный 8 мая из-за эпидемии коронавируса. Тогда одновременно в двух территориях Гусь-Хрустального района - поселках Мезиновский и Золотково - был введен комплекс ограничительных мероприятий, в том числе запрет на въезд и выезд без специальных пропусков, остановка работы всех предприятий, кроме жизненно необходимых, ограничения на работу транспорта.

По информации территориального управления Роспотребнадзора на 24 июня, в городе Гусь-Хрустальный было лабораторно подтверждено 403 случая заболевания (+7 за сутки), в Гусь-Хрустальном районе - 240 случаев (+2 за сутки). Под медицинским наблюдением в районе находится 1062 человека, из них 24 в больницах. Получено 1855 отрицательных анализов на COVID-19 (+53 за сутки). Все это привело Роспотребнадзор к выводу, что эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, на территории населённого пункта Золотково угрозы вспышки коронавируса нет. Поэтому карантин отменен.

Золотково было последней закрытой на карантин территорией Владимирской области. Теперь ограничения сняты по всему региону.

ИСТОЧНИК KP.RU