2020-06-25T14:58:10+03:00
Происшествия

Суздальский медоваренный завод подозревают в налоговом преступлении и невыплате зарплаты

Предприятие задолжало в бюджет более 30 миллионов
Ирина Мальцева
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Генеральный директор ЗАО «Суздальский медоваренный завод» подозревается в сокрытии денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. По версии следствия, с начала 2019 года задолженность предприятия по налоговым платежам и страховым взносам составила более тридцати миллионов рублей. Налоговики направили должнику 23 требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на сумму около десяти миллионов рублей. Кроме того, по решению налогового органа были приостановлены операции по счетам компании и выставлены инкассовые поручения, которые не были исполнены в связи с отсутствием на счетах денег. Как считает следствие, руководство предприятия скрыло деньги, за счет которых должна была гаситься задолженность, а именно получило из кассы общества наличные для расчета с поставщиками и контрагентами, в том числе аффилированными юридическими лицами, минуя расчетные счета. Всего в период с сентября прошлого года по февраль 2020 года из кассы общества в интересах генерального директора получено более шести миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Также идет расследование уголовного дела в отношении руководства завода по факту невыплаты заработной платы работникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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