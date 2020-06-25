2020-06-25T14:47:26+03:00
Происшествия

Владимирец до смерти забил собутыльника в день его рождения

Жертва скончалась в больнице
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Утром 22 февраля тридцатидвухлетний владимирец выпивал с товарищем дома в Добром. Приятели поссорились, и в ходе конфликта горожанин избил руками и ногами знакомого, у которого в этот день был день рождения – ему исполнилось сорок четыре года. От полученных травм он в тот же день скончался в больнице. Вину нападавший признал полностью и раскаялся. Сейчас расследование завершено, дело направлено в суд. За умышленное прчиинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, владимирцу грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ расширяет присутствие в Китае
Суздальский медоваренный завод подозревают в налоговом преступлении и невыплате зарплаты
Владимирец до смерти забил собутыльника в день его рождения
Экс-главному врачу областной больницы предъявлено обвинение
Во Владимире с 26 июня вводится особый противопожарный режим
Во Владимире начинают запуск фонтанов
Во Владимире в ближайшие дни откроется музей хрусталя
Банк ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой исполнения наказаний
Комментарий ВТБ по расширению условий ипотеки под 6,5%
Деметра-Холдинг и IT-оператор автоперевозок зерна Smartseeds объявляют о заключении стратегического партнерства
Жительница Покрова незаконно прописала двенадцать иностранцев
С 27 июня во Владимирской области открывают музеи, спортзалы и библиотеки
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 25 июля: 53 новых случая
Жительница Гусь-Хрустального украла с банковской карты больше 170 тысяч рублей
Владимиро-Суздальский музей-заповедник готовит масштабную выставку к 100-летию Русского Исхода
В Муроме работник мебельного производства украл комод
Во Владимирской области раздался "Звон Победы"
За последние сутки во Владимирской области от коронавируса выздоровело 93 человека
Во Владимирской области из-за зарастания участка сорняками его владельцы заплатят 170 тысяч рублей
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 24 июня: 50 новых случаев за сутки
Во Владимирской области в ближайшее время могут открыть детские сады
Владимирские семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей
36 молодых владимирских семей получили помощь для покупки жилья
Жители Владимирской области могут застраховаться от укусов клещей на почте
Киржачского предпринимателя обязали открыть пруд
Во Владимирской области назначен новый директор департамента лесного хозяйства
Многодетную мать из Мурома заподозрили в невыполнении родительских обязанностей
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей