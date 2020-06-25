Владимирец до смерти забил собутыльника в день его рождения

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:47:26+03:00

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Утром 22 февраля тридцатидвухлетний владимирец выпивал с товарищем дома в Добром. Приятели поссорились, и в ходе конфликта горожанин избил руками и ногами знакомого, у которого в этот день был день рождения – ему исполнилось сорок четыре года. От полученных травм он в тот же день скончался в больнице. Вину нападавший признал полностью и раскаялся. Сейчас расследование завершено, дело направлено в суд. За умышленное прчиинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, владимирцу грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU