Владимирец до смерти забил собутыльника в день его рождения
Жертва скончалась в больнице
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Утром 22 февраля тридцатидвухлетний владимирец выпивал с товарищем дома в Добром. Приятели поссорились, и в ходе конфликта горожанин избил руками и ногами знакомого, у которого в этот день был день рождения – ему исполнилось сорок четыре года. От полученных травм он в тот же день скончался в больнице. Вину нападавший признал полностью и раскаялся. Сейчас расследование завершено, дело направлено в суд. За умышленное прчиинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, владимирцу грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU