Экс-главному врачу областной больницы предъявлено обвинение

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:35:59+03:00

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По версии следствия, бывший главный врач ОКБ с августа 2018 года по октябрь 2019 года нарушила законодательства, использовав свои полномочия, чтобы обеспечить победу конкретной фирме в электронном аукционе на поставку в больницу в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» дорогостоящего компьютерного томографа стоимостью свыше 72 миллиона рублей. За устранение потенциальных конкурентов и создание других благоприятных условий, позволивших недобросовестным предпринимателям завысить по сравнению с реальной рыночной ценой стоимость медицинского оборудования, она в конце августа получила незаконное денежное вознаграждение в размере 950 тысяч рублей. В результате областной бюджет потерял более четырех миллионов рублей. Кроме того, в июле прошлого года она от той же фирмы получила взятку полмиллиона рублей за обеспечение их победы в торгах на поставку электрокардиостимуляторов и расходных материалов для отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Областной клинической больницы. По ходатайству следователя арестовано недвижимое имущество обвиняемой, стоимость которого превышает полтора миллиона рублей. Вину обвиняемая признала полностью. Расследование уголовного дело в отношении руководителей коммерческих фирм по факту хищения мошенническим путем бюджетных денег не завершено.

ИСТОЧНИК KP.RU