2020-06-25T13:48:27+03:00
Общество

Во Владимире с 26 июня вводится особый противопожарный режим

Жечь костры запрещено
Вероника ПАНИНА
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Во Владимире уже в третий раз в этом году вводится особый противопожарный режим. Впервые он был введен, как и на территории всей области, 27 марта, а 1 апреля отменен. Затем с 10 апреля вновь введен, а после майских праздников отменен. Но тогда в обоих случаях режим затрагивал всю область.

Сейчас в связи с жарой и отсутствием дождей в последнее время особый противопожарный режим вводится пока только на территории Владимира решением главы администрации Андрея Шохина. В период действия этого режима запрещается посещение лесов, разведение костров, в том числе на дачных участках, пожароопасные работы на территории города. Скорее всего, особый противопожарный режим уже не отменят, и он будет действовать до осенних дождей. Когда его введут на территории всей области - неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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