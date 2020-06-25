2020-06-25T12:49:55+03:00
Общество

Во Владимире начинают запуск фонтанов

Они заработают до конца недели
Ирина Мальцева
Поделиться:
..Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
Изменить размер текста:

Муниципальный «Владимирводоканал» начал поэтапный пуск городских фонтанов. Специалисты предприятия расконсервировали их еще в конце апреля, чтобы запустить их в работу к 1 мая. Но из-за «коронавирусных» ограничений открытие сезона владимирских фонтанов пришлось отложить. Однако сейчас эпидемиологическая обстановка во Владимира улучшается, и решено по очереди запускать фонтаны, тем более, что выходные обещают жаркими. Всего на балансе и обслуживании муниципального предприятия «Владимирводоканал» находятся одиннадцать больших и малых городских фонтанов: фонтан в сквере «Липки», фонтан в Молодежном сквере, фонтан у д. №1 по ул. Луначарского, фонтан у д. №95 по ул. Горького (офис «Владимирводоканала»), фонтан на спуске к стадиону «Торпедо», фонтан уд. №4 по ул. Никитской, фонтан на площади у Дома культуры молодежи, фонтан на Вокзальном спуске, фонтан у д. №15 по ул. Октябрьской (мкр. Оргтруд), фонтан в Центральном городском парке культуры и отдыха, фонтан в Патриарших садах. Кроме того, на обслуживании муниципального «Владимирводоканала» находится цветомузыкальный фонтан на Театральной площади. Все они начнут работать до конца недели – до 28 июня включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ расширяет присутствие в Китае
Суздальский медоваренный завод подозревают в налоговом преступлении и невыплате зарплаты
Владимирец до смерти забил собутыльника в день его рождения
Экс-главному врачу областной больницы предъявлено обвинение
Во Владимире с 26 июня вводится особый противопожарный режим
Во Владимире начинают запуск фонтанов
Во Владимире в ближайшие дни откроется музей хрусталя
Банк ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой исполнения наказаний
Комментарий ВТБ по расширению условий ипотеки под 6,5%
Деметра-Холдинг и IT-оператор автоперевозок зерна Smartseeds объявляют о заключении стратегического партнерства
Жительница Покрова незаконно прописала двенадцать иностранцев
С 27 июня во Владимирской области открывают музеи, спортзалы и библиотеки
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 25 июля: 53 новых случая
Жительница Гусь-Хрустального украла с банковской карты больше 170 тысяч рублей
Владимиро-Суздальский музей-заповедник готовит масштабную выставку к 100-летию Русского Исхода
В Муроме работник мебельного производства украл комод
Во Владимирской области раздался "Звон Победы"
За последние сутки во Владимирской области от коронавируса выздоровело 93 человека
Во Владимирской области из-за зарастания участка сорняками его владельцы заплатят 170 тысяч рублей
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 24 июня: 50 новых случаев за сутки
Во Владимирской области в ближайшее время могут открыть детские сады
Владимирские семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей
36 молодых владимирских семей получили помощь для покупки жилья
Жители Владимирской области могут застраховаться от укусов клещей на почте
Киржачского предпринимателя обязали открыть пруд
Во Владимирской области назначен новый директор департамента лесного хозяйства
Многодетную мать из Мурома заподозрили в невыполнении родительских обязанностей
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей