Во Владимире начинают запуск фонтанов

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:49:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Муниципальный «Владимирводоканал» начал поэтапный пуск городских фонтанов. Специалисты предприятия расконсервировали их еще в конце апреля, чтобы запустить их в работу к 1 мая. Но из-за «коронавирусных» ограничений открытие сезона владимирских фонтанов пришлось отложить. Однако сейчас эпидемиологическая обстановка во Владимира улучшается, и решено по очереди запускать фонтаны, тем более, что выходные обещают жаркими. Всего на балансе и обслуживании муниципального предприятия «Владимирводоканал» находятся одиннадцать больших и малых городских фонтанов: фонтан в сквере «Липки», фонтан в Молодежном сквере, фонтан у д. №1 по ул. Луначарского, фонтан у д. №95 по ул. Горького (офис «Владимирводоканала»), фонтан на спуске к стадиону «Торпедо», фонтан уд. №4 по ул. Никитской, фонтан на площади у Дома культуры молодежи, фонтан на Вокзальном спуске, фонтан у д. №15 по ул. Октябрьской (мкр. Оргтруд), фонтан в Центральном городском парке культуры и отдыха, фонтан в Патриарших садах. Кроме того, на обслуживании муниципального «Владимирводоканала» находится цветомузыкальный фонтан на Театральной площади. Все они начнут работать до конца недели – до 28 июня включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU