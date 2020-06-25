Во Владимире в ближайшие дни откроется музей хрусталя

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:35:46+03:00

Всего будет открыто пять музеев

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Владимирское управление Роспотребнадзора разрешило открыть во Владимирской области музеи - с соблюдением санитарных рекомендаций. Генеральный директор ВСМЗ Светлана Мельникова рассказала, что музей-заповедник активно готовит свои объекты к открытию, ждут только распоряжения губернатора.

Однако откроются не все музеи. Главная проблема - обязательное разведение потоков посетителей на вход и выход. Те объекты, где это невозможно, открыты пока не будут.

Будут открыты Исторический музей, Музей природы, Палаты, возможно, экспозиция "Старый Владимир" в водонапорной башне с посещением по сеансам. И наконец, после 2 лет реконструкции, откроется Музей хрусталя.

В Суздале откроется территория Музея деревянного зодчества (без посещения внутренних экспозиций). Будет открыта территория Спасо-Ефмимиевского монастыря и Спасо-Преображенский собор. Также откроется территория суздальского кремля, Архиерейские палаты в нем. Вопрос по Рождественскому собору решается.

А вот Золотые ворота открыты не будут - там невозможно развести входящих и выходящих посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU