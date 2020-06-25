Жительница Покрова незаконно прописала двенадцать иностранцев

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:27:31+03:00

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Тридцатипятилетняя жительница Петушинского района с марта по ноябрь прошлого года направила в территориальный отдел по вопросам миграции двенадцать уведомлений о прибытии уроженцев ближнего зарубежья, указав, что жить они будут в ее квартире. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранным гражданам, прибывшим в Россию на заработки, у обвиняемой не было, и где они живут, она не интересовалась. Нарушения обнаружили во время проверки. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сейчас расследование уголовного дела завершено, дознанием собрана достаточная доказательственная база причастности фигурантки к совершению преступлений. Женщин предъявлено обвинение в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU