2020-06-25T10:27:31+03:00
Происшествия

Жительница Покрова незаконно прописала двенадцать иностранцев

Теперь женщину ждет суд
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тридцатипятилетняя жительница Петушинского района с марта по ноябрь прошлого года направила в территориальный отдел по вопросам миграции двенадцать уведомлений о прибытии уроженцев ближнего зарубежья, указав, что жить они будут в ее квартире. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранным гражданам, прибывшим в Россию на заработки, у обвиняемой не было, и где они живут, она не интересовалась. Нарушения обнаружили во время проверки. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сейчас расследование уголовного дела завершено, дознанием собрана достаточная доказательственная база причастности фигурантки к совершению преступлений. Женщин предъявлено обвинение в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ расширяет присутствие в Китае
Суздальский медоваренный завод подозревают в налоговом преступлении и невыплате зарплаты
Владимирец до смерти забил собутыльника в день его рождения
Экс-главному врачу областной больницы предъявлено обвинение
Во Владимире с 26 июня вводится особый противопожарный режим
Во Владимире начинают запуск фонтанов
Во Владимире в ближайшие дни откроется музей хрусталя
Банк ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой исполнения наказаний
Комментарий ВТБ по расширению условий ипотеки под 6,5%
Деметра-Холдинг и IT-оператор автоперевозок зерна Smartseeds объявляют о заключении стратегического партнерства
Жительница Покрова незаконно прописала двенадцать иностранцев
С 27 июня во Владимирской области открывают музеи, спортзалы и библиотеки
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 25 июля: 53 новых случая
Жительница Гусь-Хрустального украла с банковской карты больше 170 тысяч рублей
Владимиро-Суздальский музей-заповедник готовит масштабную выставку к 100-летию Русского Исхода
В Муроме работник мебельного производства украл комод
Во Владимирской области раздался "Звон Победы"
За последние сутки во Владимирской области от коронавируса выздоровело 93 человека
Во Владимирской области из-за зарастания участка сорняками его владельцы заплатят 170 тысяч рублей
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 24 июня: 50 новых случаев за сутки
Во Владимирской области в ближайшее время могут открыть детские сады
Владимирские семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей
36 молодых владимирских семей получили помощь для покупки жилья
Жители Владимирской области могут застраховаться от укусов клещей на почте
Киржачского предпринимателя обязали открыть пруд
Во Владимирской области назначен новый директор департамента лесного хозяйства
Многодетную мать из Мурома заподозрили в невыполнении родительских обязанностей
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей