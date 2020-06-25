С 27 июня во Владимирской области открывают музеи, спортзалы и библиотеки

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:07:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Главный санитарный врач Владимирской области Татьяна Данилова подписала Постановлении об очередном послаблении режима самоизоляции. С 27 июня в регионе откроется сразу несколько типов учреждений спортивной и культурной направленности.

Начиная с субботы жителям Владимирской области разрешается посещать спортзалы, ФОКи и фитнес-клубы. Из спортивных сооружений пока под запретом остаются лишь бассейны. Их до сих пор не открывают. Кроме того, в этот день возобновляют работу музеи и библиотеки.

Напомним, что пока закрытыми остаются кинотеатры, филармонии, дома культуры. Также не открылись полноценно кафе и рестораны (исключение сделали лишь для объектов общественного питания, работающих под открытым небом).

ИСТОЧНИК KP.RU