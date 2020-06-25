2020-06-25T10:03:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 25 июля: 53 новых случая

Число зараженных коронавирусом не снижается уже три недели
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Владимирская область по количеству зараженных коронавирусом, судя по всему, вышла на плато и уверенно по нему идет уже три недели. Количество новых заражений в сутки стабильно держится на уровне 50 случаев плюс-минут пять.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, количество новых случаев заражения коронавирусом во Владимирской области на 25 июня составляет 53. Они распределились так:

9 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

8 сл. в Петушинском районе,

7 сл. в Вязниковском районе,

7 сл. в Собинском районе,

5 сл. в г. Владимире,

5 сл. в Ковровском районе,

4 сл в Александровском районе,

2 сл в Юрьев-Польском районе,

2 сл. в Киржачском районе,

2 сл. в Судогодском районе,

2 сл. в Меленковском районе.

Всего на 25 июня во Владимирской области лабораторно подтверждено 4109 случаев заболевания: 787 сл. в г. Владимире, 650 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 499 сл. в Петушинском районе, 364 сл. в о. Муром, 334 сл. в Александровском районе, 292 сл. в Ковровском районе, 236 сл. в Собинском районе, 171 сл. в Юрьев-Польском районе, 149 сл. в Вязниковском районе, 137 сл. в Кольчугинском районе, 116 сл. в Судогодском районе, 103 сл. в Киржачском районе, 79 сл. в Меленковском районе, 70 сл. в Суздальском районе, 52 сл. в Камешковском районе, 31 сл. в г. Радужном, 26 сл. в Селивановском районе, 13 сл. в Гороховецком районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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