Жительница Гусь-Хрустального украла с банковской карты больше 170 тысяч рублей
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратился мужчина. Он рассказал, что с его банковской карты украли деньги. Но каким образом это произошло, он не знал. В течение месяца он не пользовался картой и не проверял наличие денег.
- Полицейские установили, что накануне потерпевший находился в гостях у родственников, которые живут в Гусь-Хрустальном, и остался у них ночевать. Хозяйка квартиры попросила у мужчины в долг, но получила отказ. Тогда девушка, воспользовавшись моментом, когда родственник уснул, похитила из его куртки сберегательную книжку, паспорт и банковскую карту. После чего она через мобильное приложение перевела на свой счет более 170 тысяч рублей, - сообщили в областном управлении МВД.
Через некоторое время мужчина пошел в банк, чтобы снять деньги, но на карте денег не оказалось. Тогда он и обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по ствтье "кража, совершенная с банковского счета". Дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU