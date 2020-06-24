Владимиро-Суздальский музей-заповедник готовит масштабную выставку к 100-летию Русского Исхода

24 Июнь 2020 2020-06-24T15:07:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова приняла участие в работе Общего собрания Российского исторического общества под председательством Сергея Нарышкина. Среди направлений, на которые в этом году будет обращено особое внимание научного мира и общественности, выделяется 100-летний юбилей Русского Исхода.

Светлана Мельникова рассказала о планах открытия во Владимире выставки «Пыль чужих дорог», посвященной столетнему юбилею Русского Исхода. Сотрудники музея более 5 лет собирали уникальные вещи и артефакты, связанные с этой темой. Сейчас, например, ВСМЗ обладает мемориальным комплексом, состоящим из двухсот предметов, которые ранее принадлежали известному эмигранту, писателю Ивану Шмелеву.

Подавляющая часть всех экспонатов была передана музею-заповеднику безвозмездно. Некоторые из них можно назвать музейными предметами национального значения – полковые знамена, вещи, связанные с членами Императорской семьи, редкие награды. Часть экспонатов музейщики относят к святыням, например, Евангелие, ранее принадлежавшее Святейшему патриарху Тихону, а потом подаренное писателю Ивану Шмелеву.

Светлана Мельникова отметила, что выставка подобного уровня будет организована во Владимире впервые. И по своей значимости, и по количеству предметов, а их более 500, многие из которых долгое время считались утраченными.

Светлана Мельникова пригласила членов Российского исторического общества на открытие выставки в октябре. Она также попросила, по возможности, оказать поддержку в создании в нашем регионе постоянной экспозиции, посвященной Владимирским страницам в истории русского Зарубежья.

ИСТОЧНИК KP.RU