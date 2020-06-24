2020-06-24T15:03:38+03:00
Происшествия

В Муроме работник мебельного производства украл комод

Возбуждено уголовное дело
Виктория СУХОВА
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10 июня в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратился руководитель одной из фирм по производству мебели, расположенной в Муромском районе. Мужчина рассказал, что во время ревизии была обнаружена недостача товара на сумму 13 290 рублей.

- Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в цехе. В результате по подозрению в причастности к хищению комода, предназначенного для продажи, был задержан 41-летний работник данной фирмы. Он сознался в содеянном, похищенное имущество было изъято, - сообщили в областном управлении МВД.

22 мая подозреваемый загрузил товар, предназначенный для отправки заказчикам, при этом им был погружен комод, не числившийся в накладной, который им был выгружен у себя дома.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

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