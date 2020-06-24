Во Владимирской области раздался "Звон Победы"

24 Июнь 2020 2020-06-24T13:26:46+03:00

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В Москве сегодня прошёл парад Победы. Во Владимирской области решили не проводить шествие. Однако регион поддержал ряд масштабных всероссийских акций. Одна из них – «Звон Победы».

Ровно в полдень по всей стране раздался символичный сигнальный гудок личного, общественного и грузового транспорта, поездов, кораблей, фабрик, заводов и шахт. А в небо были выпущены живые голуби в честь мира, достигнутого ценой миллионов жизней.

Глава региона Владимир Сипягин и ряд его заместителей приняли участие в этом памятном мероприятии на площадке перед зданием областной администрации, где специально по этому случаю выстроились ряды спецтехники и личного автотранспорта.

Из громкоговорителей и автомобилей в рамках акции «Победный марш» доносятся звуки оркестра. Во дворах звучат песни военных лет и стихи участников акции «30 дней до Победы». Учреждения культуры региона при поддержке Российского движения школьников включились в акцию «Я рисую мелом», в ходе которой ребята вместе с родителями украшают рисунками дворы, улицы и мостовые.

У жителей Владимирской области нашёл отклик всероссийский флешмоб «Голубь мира»: все желающие смогли изготовить фигурки самого узнаваемого символа мирной жизни и разместить его на специально организованных городских зонах памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU