2020-06-24T13:21:16+03:00
Коронавирус Covid-19

За последние сутки во Владимирской области от коронавируса выздоровело 93 человека

Новых летальных случаев пока нет
Виктория СУХОВА
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Всего в области зарегистрировано 4056 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Наличие свободных коек для лечения больных Covid-19 составляет 71,4 процента.

2371 пациент с новой коронавирусной инфекцией в регионе выздоровел, в том числе за 23 июня – 93 человека. За период наблюдения в области отмечено 55 летальных случаев.

Число обращений больных с признаками ОРВИ за 23 июня (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 326, больных с признаками внебольничной пневмонии – 123. По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 25 пациентов с ОРВИ и 778 – с пневмонией.

Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает о необходимости строгого соблюдения режима самоизоляции. Если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения больницы и вызовите врача на дом.

Номер телефона «горячей линии» Департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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