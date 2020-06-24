Во Владимирской области из-за зарастания участка сорняками его владельцы заплатят 170 тысяч рублей

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:36:31+03:00

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В 2019 году сотрудники областного Россельхознадзора обследовали земельный участок сельхозназначения, площадью 72 га, на территории Новоалександровского сельского поселения Суздальского района. Участок зарос сорняками.

В феврале этого года прошли внеплановые проверки. По всей поверхности участка над снежным покровом возвышался сухостой сорных растений. А на площади более 80%, участок залесен древесно-кустарниковой растительностью.

Бездействие собственников участка (а их 15 человек) привело к зарастанию сельхозугодий сорняками и деревьями, а это является административным правонарушением. Возбуждены дела об административном правонарушении. В мае вынесены постановления с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму 170 тысяч рублей. Некоторые нарушители уже оплатили штрафы. При этом, собственники обязаны устранить нарушения и ввести участок в сельхозоборот.

Информация о нарушителях будет направлена в Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области, чтобы повысить ставку земельного налога.

ИСТОЧНИК KP.RU