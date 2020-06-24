Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 24 июня: 50 новых случаев за сутки

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:10:47+03:00

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Во Владимирской области за прошедшие сутки на 10 часов на 24 июня лабораторно подтверждено 50 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего случаев заражения - в Вязниковском районне - 9 случаев. 7 случаев - в Гусь-Хрустальном, 6 случаев - в Собинском, 6 случаев в Петушинском, 5 случаев - в Александровском, 5 случаев в Юрьев-Польском, 4 случая во Владимире, 4 случая - в Киржачском, 3 случая - в Ковровском, 1 случай - в Суздальском районах.

Всего на территории области зарегистрировано 4056 случаев заболевания (782 случая во Владимире, 641 случай в Гусь-Хрустальном, 491 случай в Петушинском, 364 случая в Муроме, 330 случаев в Александровском, 287 случаев в Ковровском, 229 случая в Собинском, 169 случаев в Юрьев-Польском, 142 случая в Вязниковском, 137 случаев в Кольчугинском, 114 случаев в Судогодском, 101 случай в Киржачском, 77 случаев в Меленковском, 70 случаев в Суздальском, 52 случая в Камешковском, 31 случай в Радужном, 26 случаев в Селивановском, 13 случаев в Гороховецком районах).

ИСТОЧНИК KP.RU